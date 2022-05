Um construtor pode ter restrições colocados em seu registro.

Presidente prudente as melhores casas para venda Leal Imoveis

Se todas as

condições são mostradas no Registro de Construtores, o registro poderá

também conter qualquer ação que foi tomada contra o construtor, conduta

imprópria.

É obrigatório para registro empreiteiros de construção fazer um seguro de

responsabilidade civil pública antes de aceitar qualquer pagamento ou obtenção

de um edifício, licença ou autorização do local pelo governo. Certifique-se de que

seu construtor fornece uma cópia do certificado de seguro.

Para saber se um construtor foi recentemente nomeado pelo Código de Defesa

do Consumidor, ou Comissão de construção que você pode averiguar no registro

profissional da categoria.

Certifique-se de que você pode sentir confortável discutindo quaisquer

preocupações que você pode ter com o seu construtor ou representante do

construtor. Seu relacionamento contínuo com seu construtor pode afetar o

sucesso ou não do projeto.

Você pode pedir aos construtores que forneçam a você uma estimativa de como

e quanto vai custar para construir o seu lar. Uma vez que os planos para sua

casa foram elaborados para o terreno que você comprou, você pode ter um

contrato com o construtor de sua preferência para realizar apenas trabalhos

preparatórios. Esse acordo geralmente não é um contrato para construir, mas

você deve verificar se esse é o caso.