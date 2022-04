Uma vistoria é uma inspeção detalhada da condição quando você encontra uma casa a venda.

Existem vários tipos diferentes de pesquisa domiciliar, alguns dos

quais incluem conselhos sobre como corrigir quaisquer problemas identificados.

Uma avaliação não protege você no caso de algo dar errado com a propriedade.

Lembre-se – um Certificado de Desempenho Energético (EPC) também não é a

mesma coisa que uma pesquisa domiciliar. É apenas uma avaliação visual dos

elementos que influenciam a eficiência energética do imóvel (como fontes de

aquecimento e isolamento das paredes das cavidades). Um EPC não indica se

esses elementos estão em boas ou más condições – assume que todos os

elementos estão funcionando corretamente. Você deve considerar fortemente a

realização de uma pesquisa.

Casas para vendas curitiba pr

Uma pesquisa é útil porque irá aconselhá-lo sobre pequenas manutenções e

grandes obras necessárias na propriedade agora e no futuro. A vistoria deve ser

realizada por profissional capacitado.

Seu agente imobiliário, representante legal ou credor pode encaminhá-lo para

um agrimensor específico, mas é sua decisão quem você nomeia. Você deve

falar com um inspetor para obter conselhos sobre qual nível de serviço de

pesquisa é recomendado para sua propriedade. Você também deve considerar

a natureza da propriedade ao selecionar um agrimensor. Propriedades

construídas antes de 1919 são construídas de forma diferente, então você deve

garantir que seu agrimensor esteja qualificado para avaliar tais edifícios. Alguns

compradores realizam uma pesquisa assim que sua oferta é aceita, enquanto

outros aguardam até que seu credor realize sua avaliação de hipoteca e confirme

a quantia que está disposta a emprestar.