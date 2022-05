Comece com pouco bônus de negociação

Falamos muito sobre os benefícios de ter uma casa própria, mas e quanto a

alugar uma? Muitas pessoas (e especialmente muitos jovens) estão lutando com

a decisão de alugar versus possuir uma casa, e é um problema compreensível.

Tanto o aluguel quanto a propriedade têm suas próprias vantagens e

desvantagens, e esses fatores devem sempre ser considerados na hora de

tomar uma decisão tão grande quanto comprar uma casa ou assinar um contrato

de locação .

Alugar e comprar são grandes compromissos financeiros, mas muitas vezes de

maneiras diferentes, bem como em graus diferentes. Então, em que áreas o

aluguel supera a propriedade da casa própria? Leia sobre nove grandes

benefícios de alugar versus possuir uma casa que você deve considerar antes

de fazer sua mudança.

É muito menos caro no futuro – O aluguel tem seus próprios obstáculos

financeiros que você precisa superar, como depósitos de segurança, aluguel do

primeiro e do último mês na assinatura e taxas de inscrição não reembolsáveis.

Mas, mesmo somados, esses não se comparam à exigência de um pagamento

inicial e custos de fechamento . E embora seu aluguel mensal possa ser um

pouco maior do que o custo mensal da hipoteca, você não precisa se preocupar

em fazer frente a coisas como impostos sobre a propriedade e reparos

