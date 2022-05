Oligopólio no setor imobiliário

Piracicaba encontrar imobiliarias

Oligopólio é a situação de competição de mercado que é definida por poucos

vendedores ou imobiliárias dominantes. Existe uma interdependência mútua

entre as empresas, ou seja, por exemplo, se A e B vendem o mesmo produto.

Se A alterar o preço (diminuí-lo), as pessoas exigirão mais de A e menos de B.

Assim, a decisão de uma empresa afeta a decisão de outra.

Portanto, geralmente é visto que esses poucos vendedores dominantes

colaboram ou formam associações para decidir o preço do produto por

unanimidade.

“Edifícios no núcleo financeiro são de propriedade, em sua maior parte, de um

grupo muito unido de incorporadoras e bancos bem capitalizados”, afirma o

relatório. “Essencialmente, o mercado pode ser descrito como um oligopólio

reforçado por uma regulamentação de planejamento estrita. Isso limita a entrada

no mercado, além de aumentar os aluguéis e aumentar o custo de fazer negócios

na cidade.

Os produtos do Oligopólio podem ser homogêneos (ou seja, com características

semelhantes) ou produtos diferenciados. Além disso, existem algumas barreiras

à entrada no oligopólio, mas não tão significativas quanto o monopólio.

O preço e a produção são indeterminados – A interdependência mútua afeta o

preço e a produção no mercado. Em concorrência perfeita, conseguimos

encontrar o preço facilmente usando a curva MR-MC. Mas no oligopólio, não há

método para calcular preço e produção. Como, cada concorrente é afetado por

todos os outros concorrentes.