Shorts de ginástica não são apenas uma questão de desempenho.

Alguns shorts vêm com forros de compressão, que podem

ajudar a mantê-lo apoiado e confortável com um ajuste

apertado e elástico e tecnologia de absorção de suor. Os

shorts de compressão combinam bem com outros estilos de

ajuste mais soltos.

Você também quer ter uma boa aparência. Ao escolher seu

estilo, há elementos funcionais e estéticos a serem

considerados.

Prefere shorts com bolsos? Você vai querer bolsos que

permitam realizar sua rotina sem esforço.

Cropped com fitas

Bolsos abertos

servem se você estiver apenas carregando as chaves para a

academia, mas um bolso com zíper será mais seguro para

manter seu telefone por perto enquanto você levanta. Se você

ouve música enquanto corre na esteira, pode usar um bolso no

forro que ajuda a imobilizar seu telefone.

Os materiais, o ajuste e os bolsos determinarão como seus

shorts ficarão em você também. Você é um fã de cores suaves,

enfeites mínimos e linhas limpas? Ou você está procurando por

algo ousado, brilhante e divertido? Colocar seu short de

ginástica deve fazer você se sentir como se estivesse pronto

para conquistar qualquer coisa, então não economize no estilo.