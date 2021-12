Terreno a venda: :Opções de financiamento para edifícios comerciais

Se você tem interesses mais comerciais em seu terreno e está interessado em programas

governamentais que podem ajudar, a Small Business Administration é um bom lugar para

começar.

SBA 504 empréstimos

O programa de empréstimo 504 da SBA, também conhecido como empréstimo da Empresa de

Desenvolvimento Certificada (CDC), pode ser usado para comprar terras onde você deseja

construir sua pequena empresa e construir novas instalações.

O programa é administrado por meio de CDCs sem fins lucrativos. Um credor terceirizado

fornece pelo menos 50% do financiamento, o CDC fornece até 40% e você, o proprietário da

empresa, fornece os 10% finais. Você pode encontrar um CDC perto de você pesquisando aqui

. Seus custos de entrada podem ser ainda mais baixos se seu estado, município ou cidade

oferecer certos incentivos, como assistência no pagamento, a fim de atrair mais empresas.

Os mutuários do SBA 504 podem receber até US $ 5,5 milhões em prazos que variam de 10 a

25 anos, mas devem ter usado outros recursos financeiros, incluindo fundos pessoais, antes de

se inscrever. As taxas são determinadas no momento da emissão do empréstimo. As empresas

elegíveis devem valer menos de $ 15 milhões e você deve ter uma receita líquida não superior

a $ 5 milhões após os impostos nos dois anos anteriores à aplicação. Você também deve ser

capaz de pagar o empréstimo dentro do prazo, usando o fluxo de caixa projetado do seu

negócio.