Nunca pense em comprar um imóvel em uma área que você não está familiarizado,

Apartamento à venda em águas claras df Remax

No entanto, existe um equívoco comum de que o investimento em propriedades

sempre oferece retornos positivos, embora isso seja verdade na maioria das vezes,

certamente não é um caminho instantâneo para a riqueza. Você precisa ter em mente

que a eficácia com que você administra seu investimento determinará se o investimento

o ajudará ou não a atingir seus objetivos financeiros. O custo de possuir uma

propriedade de investimento pode ser surpreendentemente baixo depois de levar em

conta sua receita de aluguel e as deduções fiscais a que terá direito. Investir em imóveis

geralmente envolve aumento de capital, portanto, escolher uma propriedade com

maior probabilidade de aumentar em valor é a decisão mais importante que você fará,

portanto, comprar pelo preço certo é absolutamente crítico.

Ao contrário da compra de ações em que o valor de uma empresa é transparente, os

imóveis são mais difíceis de avaliar; no entanto, isso oferece a oportunidade de adquirir

um ativo abaixo do seu valor real de mercado se você for paciente e experiente. A chave

para você é fazer sua pesquisa, descobrir o que tudo está vendendo dentro e ao redor

da área e, então, você descobrirá que logo se tornará muito bom em descobrir quanto

vale uma propriedade – você saberá um pechinche quando você vê isso. Especialmente

quando você é abordado por promotores imobiliários que fazem marketing de

propriedades interestaduais ou offshore. Muitas dessas empresas de marketing

imobiliário recebem comissões muito altas, resultando em um preço enorme do imóvel

inflado.