Prós e contras de casas modulares

Vantagens e Desvantagens dos Edifícios Modulares

As casas modulares modernas têm evoluído nos últimos anos a ponto de poderem

competir com as casas tradicionais construídas com varas de várias maneiras. Os níveis

de qualidade e a adesão aos códigos de construção locais aumentaram. Essas casas são

tradicionalmente construídas em um ambiente fabril onde o clima não é um fator, as

matérias-primas são montadas no local e os profissionais qualificados seguem padrões

de qualidade que são monitorados e mantidos. Neste artigo, você pode encontrar uma

revisão completa dos prós e contras das casas modulares.

Eles são transportados para o local do proprietário e colocados em uma fundação que

foi preparada para atender às especificações da casa. Atrasos no local devido ao clima,

padrões de qualidade mencionados e menos atrasos geralmente contribuem para uma

economia média de 15% para o proprietário. Isso pode ser uma quantia significativa

que permanece em sua conta poupança ao longo do tempo.

O proprietário deve agir como seu empreiteiro geral ou contratar alguém para fazer o

trabalho. Construir a fundação, providenciar serviços e utilidades a serem instalados,

bem como paisagismo, etc. são gerenciados pelo empreiteiro geral. Eles também

devem atender às leis locais de zoneamento. Você pode fazer uma personalização

mínima devido ao estilo de construção das casas de fábrica e ao processo de

montagem.

Os edifícios modulares representam uma excelente oportunidade para os compradores

de imóveis adquirirem a sua própria casa , reduzindo os custos globais e gerando um

bom investimento para revenda de uma casa bem conservada e com boa localização. Casas pré fabricadas em lages para venda