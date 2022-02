Esporte X Idade

Outros estudos revelam que meninas de 4 a 15 anos relatam maior

participação em andar de bicicleta ou andar de patins, andar de patinete do

que para qualquer esporte monitorado. Coletivamente, esses dados

apontam para uma migração feminina do esporte monitorado para o esporte

não monitorado e outras atividades de fitness.

Essa tendência reflete mudanças mais amplas na participação

esportiva na Europa. Nos próximos 30 anos, prevê-se que os europeus

favorecerão cada vez mais atividade física flexível e não monitorada e

buscarão novos esportes de estilo de vida e aventura.

Outras mudanças

sociais e demográficas que provavelmente moldarão a participação da

atividade física das mulheres incluem o aumento das atividades esportivas

individualizadas motivadas por saúde e beleza, bem como a população

envelhecida, onde as mulheres continuarão a viver mais do que homens e

onde ’65 anos ou mais’ será a faixa etária que mais cresce.

A política esportiva europeia é formada por essas amplas tendências

demográficas e de participação, indicativas das quais é seu foco na migração

de pessoas de um tipo de físico de uma atividade para outra e também sobre

uma população envelhecida que busca permanecer ativa.