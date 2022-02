Copo menstrual: Uso durante o sono

Coletores menstrual as melhores marcas

Se o vazamento menstrual durante o sono é um dos pesadelos das mulheres sempre que

menstruam, você se sentirá completamente confortável ao dormir com um copo menstrual

inserido e poderá acordar com menos desordem.

Já se foram os dias em que você precisava usar absorventes internos, lavar suas roupas íntimas

na pia ou quando manchas desagradáveis caíam no colchão. Os copos menstruais são

realmente um salvador do sono para as meninas.

Normalmente, dependendo da quantidade de menstruação de cada mulher e também da

capacidade do produto, o copo menstrual pode ser usado continuamente por 8-12 horas,

mesmo em condições ativas.

Assim, com a duração média do sono durando apenas 6 a 8 horas, o corpo está em um estado

de repouso do copo, de modo que irá resistir a qualquer risco de transbordar. Então, você

pode dormir com um copo menstrual? Agora você tem a resposta, certo?

É seguro dormir com um copo menstrual?

Usar um copo menstrual para dormir não é apenas conveniente, mas também muito seguro.

Especificamente, ele pode se deslocar para cima enquanto você está dormindo, mas os copos

menstruais dificilmente entram em seu corpo, mesmo quando você está dormindo ou mesmo

ativo.

Na verdade, o canal vaginal é um tubo elástico com apenas 7 a 10 centímetros de

comprimento até atingir o colo do útero, o que evita que o copo menstrual entre no útero.

Portanto, ele não se conecta a outras partes do corpo, de modo que o copo menstrual não

vaza em nenhum lugar do corpo.

Além disso, os casos de alergia são muito raros ao usar copos menstruais, porque o material

para este produto é silicone médico e é licenciado para segurança.