Empresa de iluminação: Oreva

Oreva é fabricante e fornecedor de lâmpadas LED na ÍndiaA Ajanta Quartz foi considerada uma

das maiores empresas mundiais de fabricação de relógios. Mais tarde, este grupo baseado em

Gujarat foi diversificado em produtos de Iluminação e Cerâmica sob a marca OREVA e seu mais

recente projeto são lâmpadas LED. Interruptores, fios, MCBs (disjuntores múltiplos), lâmpadas,

tubelights, economizadores de energia, telefones, calculadoras, relógios, etc. são produzidos

pelo mesmo grupo. Economia de energia para a nação – o slogan pode facilmente justificar sua

produção de lâmpadas LED.

https://accoelho.com.br/iluminacao-comercial-brasilia-df/

Com uma grande fábrica integrada em Samakhayali (Dist. Kutch) e Morbi (Dist. Rajkot), o grupo

fornece empregos para mais de 6.000 pessoas. Nos últimos 14 anos, a Oreva fabrica lâmpadas

CFL em sua fábrica em Morbi e começou a fabricar lâmpadas LED em julho passado. De acordo

com o Business-Standard, a Oreva atingiu uma capacidade de fabricação de 10.000 unidades

por dia com um investimento de 75 crore. O objetivo da empresa é fornecer produtos com boa

relação custo-benefício, em vez de produtos premium, para que possa oferecer luzes LED na

Índia a preços acessíveis para o cliente final.

Overa LED Produtos Tipo: Lâmpadas, Lâmpadas noturnas, Luzes embutidas , Luzes de painel,

Luzes de spot, Luzes de tubo e Luzes de rua

Aplicações: Residencial, Escritórios, Oficinas e Exteriores