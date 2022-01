Então a água geralmente fica do lado de fora do cabelo e não é absorvida.

Tonalizante preto Salvatore

Aqueles com baixa porosidade geralmente descobrem que seus

cabelos demoram mais para secar e que os produtos tendem a se

acumular em seus cabelos em vez de afundar.

Cuidado adequado: Em primeiro lugar, cabelos com baixa porosidade

precisam remover acúmulos e depósitos do produto com xampus e

peelings de limpeza profunda . Esses shampoos ajudam a abrir a

cutícula para melhor absorção dos produtos de tratamento que se

seguem. Use máscaras capilares e tratamentos apenas

excepcionalmente (por exemplo, uma vez a cada 14 dias). Para uma

penetração ainda melhor dos produtos de cuidado, distribua

uniformemente os produtos pelo cabelo e aplique os produtos nos

cabelos ligeiramente úmidos. Além disso, evite consistências

cremosas e oleosas, escolha produtos mais leves projetados para

cabelos finos. Além dos tipos de cabelo listados acima, existem outros

fatores que você deve considerar ao escolher produtos

cosméticos. Continue lendo para descobrir mais.

O cabelo colorido fica frequentemente sensibilizado, enfraquecido,

altamente poroso e também danificado pela coloração

constante. Escolha produtos desenvolvidos especificamente para

cabelos quimicamente tratados – shampoos para cabelos

coloridos , condicionadores para cabelos coloridos , tratamentos

leave-in para cabelos coloridos e máscaras para cabelos coloridos