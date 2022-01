No final de julho, com um pouco de tempo sobrando, o Milelion decidiu descobrir.

A American Airlines, que estava entre as transportadoras examinadas

pela ValuePenguin, anunciou mudanças em seu programa

AAdvantage na semana passada que tornam mais fácil para os

membros obter benefícios, disse Andrea Koos, porta-voz da

empresa. Os membros podem receber de 250 a 1.000 bônus de

“milhas de qualificação elite” em voos realizados até 31 de agosto,

para até 10 segmentos de voo, disse ela à CNBC por e-mail. Schulz

disse que os aviadores não precisam se sentir apressados para usar

seus pontos, mas também não devem ficar sentados em uma pilha de

milhas não utilizadas durante anos.

Seu conselho: “Use os pontos mais cedo ou mais tarde.”

Milhas e pontos podem ser resgatados por muitas coisas diferentes,

embora a maioria das pessoas os resgate para voos, disse Schulz,

acrescentando que “essa é normalmente a maneira de obter o máximo

de pontos de recompensa”.

Howard concorda que os viajantes aéreos não devem acumular

milhas, no entanto, ele prefere outro método para se proteger contra

mudanças nos programas de recompensa.

“Eu recomendo que as pessoas usem cartões de crédito que ganham

pontos transferíveis, como o Amex Membership Rewards”, disse ele.