Se você tiver de seis meses a um ano, mantenha o dinheiro líquido.

Uma conta poupança de alto rendimento pode ser a melhor

opção. Certifique-se de que ele esteja segurado pela Federal Deposit

Insurance Corporation (FDIC) (a maioria dos bancos é) para que, se o

banco falir, você ainda tenha acesso ao seu dinheiro até $ 250.000.

Revise seus gastos. Você precisa saber exatamente quanto está

gastando todo mês e para onde está indo. Este cálculo lhe dirá

quanto você pode alocar para um pagamento de hipoteca. Certifique-

se de contabilizar tudo: serviços públicos, alimentação, manutenção e

pagamentos do carro, dívidas estudantis, roupas, atividades infantis,

entretenimento, poupança para aposentadoria, poupança regular e

quaisquer itens diversos.

Verifique seu crédito. Geralmente, para se qualificar para um

empréstimo à habitação, você precisará de um bom crédito, um

histórico de pagamento de suas contas em dia e uma relação dívida /

renda (DTI) máxima de 43%. 3 Os credores hoje em dia geralmente

preferem limitar as despesas de moradia (principal, juros, impostos e

seguro residencial) a cerca de 30% da renda bruta mensal dos

mutuários, embora esse número possa variar muito, dependendo do

