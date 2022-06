Eu preciso saber como construir uma academia em casa com um orçamento.”

Agora, eu posso ouvir o que você está perguntando, “mas Coop, eu não posso

comprar o rack que eu quero, estou com pouco dinheiro.

Minha resposta a isso é fácil que dou com frequência: economize para

isso. Você não precisa financiá-lo, você pode simplesmente colocar um pouco

de lado em cada pagamento e, eventualmente, ter o suficiente para comprá-lo

imediatamente. Se você quer apenas testar as águas, treine com as coisas que

você tem em casa e veja como você se diverte. Faça burpees, pull-ups em uma

árvore, mergulhe em suas cadeiras de jantar, o que você tiver disponível. Se

você gosta disso, imagine o quanto você vai gostar quando tiver seu próprio

mal para a configuração óssea.

Remada baixa supinada

RELACIONADO: Melhor equipamento de ginástica em casa

Sério, não economize no equipamento. Compre certo na primeira vez e nunca

mais se preocupe se fez a escolha certa. E nem me faça começar a comprar

uma barra de qualidade…

É bem conhecido na comunidade Garage Gym, menos conhecido por aqueles

de fora, que o melhor momento para comprar equipamentos de ginástica é a

Black Friday.