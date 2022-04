Para usar esse método, descubra quanto custa ir diretamente ao seu destino.

Significava mais tempo de vôo, mas os US$ 240 que economizei

valeram a pena para mim. Em seguida, abra o Google Flights e digite

o continente desse destino para ver os preços dos aeroportos

próximos. Se a diferença for superior a $ 150 USD, procuro ver quanto

custa ir do segundo aeroporto para o meu destino principal (por voo

econômico ou trem, se não for muito longe).

Você também pode fazer isso para sair também. Pode ser mais barato

voar de um aeroporto próximo. Costumo pesquisar outros aeroportos

para ver se é mais barato voar/dirigir/treinar até lá e depois voar para

o meu destino final. Para voos internacionais longos, pode valer a

pena o tempo adicional!

Se você reservar segmentos separados, certifique-se de ter pelo

menos três horas entre as conexões. Isso lhe dará espaço caso haja

um atraso, pois seu segundo voo não esperará por você (você

reservou com uma companhia aérea separada, então eles não se

importarão se você estiver atrasado ou não).

Deixar um buffer de três horas também cobrirá uma reclamação de

seguro, pois a maioria das companhias de seguros exige que você

tenha pelo menos 3 horas de atraso antes de fazer uma reclamação.