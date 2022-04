Faça a barba no dia anterior ao seu tratamento (conforme indicado pelo seu médico).

O barbear estimula o folículo piloso a entrar em seu estágio de crescimento ativo,

que é o estágio ideal para o direcionamento do laser. Dentro de 24 horas da sua

consulta, depile a(s) área(s) a ser tratada. Não encerar ou arrancar. O barbear

remove os pelos mais longos, mantendo a raiz intacta. É a raiz do cabelo que o laser

tem como alvo, então a raiz deve estar presente para que seu tratamento funcione

melhor. Tome um banho antes da sua consulta e limpe a área de tratamento,

certificando-se de remover a sujeira e a oleosidade da pele. Evite usar qualquer

produto para a pele (incluindo hidratante) depois de limpar. Evite loções, óleos e

desodorantes antes do tratamento. Chegue ao seu compromisso com a pele limpa e

seca. Hidratantes, cremes, loções ou óleos podem impedir que o laser acesse a raiz,

assim como suor ou outros detritos. Se você estiver tratando suas axilas, evite usar

desodorante até depois da consulta. Siga as ordens do seu médico e interrompa os

anticoagulantes, como aspirina, medicamentos anti-inflamatórios ou antibióticos

