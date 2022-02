Origens da educação on-line

A instrução assistida por computador está mudando o cenário pedagógico à

medida que um número crescente de alunos procura educação on-line.

Faculdades e universidades estão agora divulgando as eficiências da educação

baseada na Web e estão implementando rapidamente aulas on-line para atender

às necessidades dos alunos em todo o mundo. Um estudo relatou que “os

aumentos no número de cursos on-line oferecidos pelas universidades foram

bastante dramáticos nos últimos dois anos”. Em 2010, encontramos um aumento

de 17% de alunos on-line em relação aos anos anteriores, superando o aumento

de 12% em relação ao ano anterior.

Ao contrário da crença popular, a educação on-line não é um fenômeno novo.

Os primeiros programas educacionais por correspondência e ensino à distância

foram iniciados em meados de 1800 pela Universidade de Londres. Esse modelo

de aprendizagem educacional dependia do serviço postal e, portanto, não era

visto na América até o final do século XIX. Foi em 1873, quando o que é

considerado o primeiro programa educacional por correspondência oficial foi

estabelecido em Boston, Massachusetts, conhecido como a “Sociedade para

Incentivar os Estudos Domésticos”. Desde então, o estudo não tradicional

cresceu para o que hoje é considerado uma modalidade de instrução on-line

mais viável. O avanço tecnológico indubitavelmente ajudou a melhorar a

velocidade e a acessibilidade dos cursos a distância; agora, estudantes de todo

o mundo podem assistir às aulas no conforto de suas próprias casas.