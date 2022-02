Venha com algumas ideias novas

Essas estratégias de marketing imobiliário ajudarão você a se destacar, chamar a atenção, ser

lembrado e, mais importante, fechar qualquer negócio o mais rápido possível.

1. Segmente eventos da vida no Facebook

Todos nós adoramos nos gabar de nossos eventos de vida no Facebook.

Quase assim que eles acontecem, estamos transmitindo-os para o mundo.

É a tal ponto que, como “prova”, agora dizemos coisas como “Fotos ou não aconteceu” ou

“Não é oficial até que seja oficial do Facebook”.

Nós brincamos com isso, mas queremos dizer isso.

Mas as pessoas que anunciam aberta e voluntariamente seus principais eventos da vida em

uma plataforma social que dá aos anunciantes acesso a esses dados é ouro puro para alguém

que trabalha em imóveis residenciais.

Pense nisso.

Porque a grande maioria desses grandes eventos da vida significa que as pessoas precisarão

ter certeza de que têm o espaço certo para acomodar essas novas mudanças de vida.

Eventos da vida como:

Compromissos

Casamentos

Movendo-se para uma nova cidade

Anunciando uma gravidez ou um nascimento

E se você se inscrever no Facebook como anunciante, terá acesso para segmentar todos esses

eventos da vida dentro da área geográfica que você atende com seu negócio imobiliário.

https://www.remaximmobili.com.br/imoveis/a-venda/apartamento/aguas-claras/aguas-claras

Então, se você se especializa em aluguel de apartamentos baratos?

Você pode direcionar uma campanha para jovens profissionais solteiros com menos de 30

anos que acabaram de se mudar para a cidade. (Provavelmente porque um trabalho os trouxe

para lá.)

Se você se especializa em casas de nível inicial para novas famílias

Noivados, casamentos e anúncios de gravidez vão ser sua coisa.

E sim, você pode exibir anúncios diferentes para os diferentes eventos da vida: um conjunto de

anúncios para noivados, um conjunto de anúncios para casamentos e outro para anúncios de

gravidez ou bebê.