Não use ou armazene gasolina perto de possíveis fontes de ignição

O marechal dos bombeiros do estado de Montana, Dick Swingley,

recomenda que os habitantes de Montana sejam especialmente

cuidadosos ao usar gás e propano em seus churrascos, cortadores de

grama e outros equipamentos movidos a gás ou propano Mantenha a

gasolina fora da vista e do alcance das crianças. não tente extinguir o fogo ou

interromper o fluxo de gasolina. Deixe a área imediatamente e peça ajuda.,

como dispositivos elétricos, aparelhos movidos a óleo ou gás ou qualquer outro

dispositivo que contenha uma chama piloto ou faísca. Armazene a gasolina fora

de casa em uma garagem ou galpão, em um recipiente de metal ou plástico

bem fechado, aprovado por um laboratório de testes independente ou pelas

autoridades locais ou estaduais de bombeiros.

Melhores preços casas de bomba

Nunca armazene gasolina em

recipientes de vidro ou recipientes de plástico não reutilizáveis, como jarros de

leite. Armazene apenas a gasolina necessária para alimentar o equipamento e

deixe o maquinário esfriar antes de reabastecê-lo. Nunca use gasolina dentro

de casa ou como agente de limpeza. Limpe os derramamentos imediatamente

e descarte os materiais de limpeza de maneira adequada. Não fume ao

manusear gasolina.