Mas é sempre uma boa ideia ter seguro de vida, não importa sua idade.

E uma mulher pagará $ 148 mensais pela mesma apólice. Por outro lado,

o seguro de despesas finais com um benefício de morte de $ 10.000

custará cerca de $ 81 por mês, e uma mulher pode comprar a mesma

apólice por apenas $ 61.

Embora você ainda possa encontrar seguro para pessoas com mais de 75

anos, suas opções são menos – e mais caras. Ele permitirá que você deixe

algo para trás para seus entes queridos e certifique-se de que eles não

estão presos com suas contas médicas pendentes, imposto de renda,

pagamentos de serviços públicos e despesas de sepultamento.

Você ainda pode encontrar seguro de vida para mais de 75 anos, mas

para obter uma apólice, você precisa ser saudável. Se você tem diabetes

ou outras doenças crônicas, os subscritores podem não aprovar a

apólice. A boa notícia é que, se você estiver saudável e puder obter uma

política, ela permanecerá em vigor até você ser aprovado. E isso significa

que você nunca terá que se inscrever para um seguro novamente. Um

homem saudável com mais de 75 anos pode encontrar uma apólice de

seguro de vida por cerca de US $ 2.000 por mês e uma mulher paga cerca

