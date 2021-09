Lembre-se que mesmo com o salão fechado, você pode manter contato com as clientes.

Como um toque de simpatia, você pode dar recomendações aos clientes e algumas dicas

de utilização do produto, o que leva a uma maior fidelização e satisfação do cliente! Eles

não vão esquecer como você os ajudou, o que pode levar a uma ou duas referências!

Durante o bloqueio, houve um monte de campanhas circulando nas redes sociais, incluindo

o #supportyourlocal hashtag e #supportyoursalon . Muitas pessoas querem ajudar as

empresas locais e não há maneira melhor de fazer isso do que comprar aqueles tão

necessários produtos de cabelo e beleza em seus salões locais.

Como você pode competir com outros sites de comércio eletrônico? Não é segredo que a

Amazon é a líder do setor. De acordo com um relatório de 2019 da Freedvisor, 48% dos

membros principais da Amazon fazem uma compra todas as semanas. O que torna esses

clientes tão fiéis? A associação principal oferece remessa rápida e gratuita. Um site de

comércio eletrônico de salão de beleza pode oferecer o mesmo aos clientes regulares;

vender produtos de beleza em casa oferece a vantagem de poder entregar os produtos

diretamente aos clientes com seu carro ou bicicleta no mesmo dia.