Não se ofenda se o vendedor não apertar as mãos.

Se você precisar comprar um carro em meio à pandemia de coronavírus, há

uma boa chance de ainda poder comprar sem colocar os pés no

estacionamento de um revendedor. Um subproduto da paralisação é que

mais revendedores estão adotando ferramentas digitais para permitir as

vendas sem ter que comparecer pessoalmente. Você pode fazer a maior

parte da sua pesquisa online aqui em KBB.com. Leia isto antes de assinar

na linha pontilhada, e aqui estão as ações específicas a serem realizadas

ao comprar um carro em meio à pandemia de COVID-19 . Os revendedores

de automóveis agiram rapidamente para garantir que todos os aspectos de

seus negócios, incluindo a compra, venda e manutenção de veículos, sejam

o mais seguros e livres de estresse possível em meio ao coronavírus. As

medidas de segurança incluem desde a desinfecção de maçanetas,

showrooms – e, claro, os carros que neles se encontram – até o treinamento

especializado em melhores práticas para os funcionários. Eles não

deveriam, e nem você deveria neste momento de distanciamento social.