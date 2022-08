Há alguma complicação com o implante capilar?

Grande parte do cabelo transplantado cairá dentro de um mês.

Aproximadamente três meses depois (90 a 100 dias), novos cabelos começam

a crescer e continuam a crescer a uma taxa normal. Cerca de seis meses após

uma sessão de implante capilar, os cabelos transplantados começam a ter uma

aparência natural e continuarão a crescer por toda a vida. O local doador de onde

o cabelo foi retirado encolhe para uma pequena linha de incisão quase

imperceptível que fica completamente escondida no cabelo ao redor.

Como em todos os procedimentos cirúrgicos, há sempre algum risco. No entanto,

as complicações do tratamento cirúrgico da queda de cabelo são raras e

geralmente mínimas. Sangramento e/ou infecção são infrequentes e menores.

Em geral, você deve evitar aspirina ou certos medicamentos ou alguns remédios

de ervas antes da cirurgia. Se você tiver preocupações específicas, discuta-as

com seu médico.

Embora existam várias técnicas disponíveis, todas as cirurgias de implante

capilar envolvem retirar a pele de partes do couro cabeludo com pelos e enxertá-

la nas áreas mais finas ou calvas.

Geralmente, cabelos grossos de cor clara ou grisalhos dão melhores resultados

do que cabelos finos e escuros. A maioria dos implante s capilares é bem-

sucedida, embora possa levar até nove meses antes que o cabelo crie raízes e

comece a preencher. Converse com seu cirurgião sobre os riscos e benefícios

da cirurgia de implante capilar e quais resultados você pode esperar. Dr Daniel Dourado body hair