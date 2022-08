Garanta o acesso ininterrupto à propriedade em todos os momentos

imobiliarias itaipava rj

Enquanto o anúncio da imobiliária estiver ativo, você nunca sabe quando um

potencial comprador pode entrar em contato com o vendedor com o desejo de

visitar a propriedade. Como vendedor, você deve estar sempre pronto para

mostrar seu imóvel. Portanto, o acesso desobstruído às propriedades deve ser

fornecido em todos os momentos. Os sentimentos ruins deixam você parado

onde alguém está. Os clientes não gostam de olhar para os prédios durante o

almoço de alguém ou reunião de família na sala de estar. Deve ser livre de

pessoas e seus pertences. As salas que estão cheias e equipadas podem

dificultar a compreensão do espaço que os clientes têm à sua frente. Além disso,

se não conseguir mostrar o imóvel a potenciais compradores, recomendamos

que deixe a chave do imóvel a uma pessoa de confiança ou utilize os serviços

de uma imobiliária.

Use serviços de corretagem em vendas de imóveis – Para além da venda

autónoma de imóveis, bem como da compra e venda, pode recorrer aos serviços

de mediadores imobiliários especializados. As imobiliárias empregam

profissionais que acompanham diariamente o mercado imobiliário e possuem

uma grande base de clientes que podem oferecer aos seus ativos imobiliários.