Estilos de cerveja comuns dos EUA

Os cervejeiros artesanais usam uma grande variedade de ingredientes para

obter o aroma, corpo, sabor e acabamento que desejam em sua cerveja. Eles

geralmente pegam estilos clássicos do velho mundo de grandes países

cervejeiros como Inglaterra, Alemanha e Bélgica e adicionam suas próprias

reviravoltas, modificando a quantidade ou o tipo de ingredientes ou os processos

de fabricação. Devido à popularidade da cerveja artesanal na América, agora

existem vários estilos de cerveja creditados exclusivamente aos EUA. Isso torna

difícil, se não impossível, documentar completamente todos os tipos de cerveja

produzidos em um determinado momento.

Outro fator é que novos estilos de cerveja geralmente se estabelecem através

do desenvolvimento de um histórico de várias cervejarias fazendo o mesmo tipo

de cerveja ao longo de anos e anos. Em outras palavras, leva tempo até que

qualquer novo tipo de cerveja da moda seja considerado um estilo de cerveja

reconhecido. Para criar este guia de estudo, analisamos os estilos mundiais de

cerveja reconhecidos pela Brewers Association (editores do CraftBeer.com) e

reduzimos essa lista para 79 estilos em 15 famílias de estilos. Os termos

descritivos são sempre listados do menos ao mais intenso. Visão Geral do Guia

de Estudo Explicação das Estatísticas Quantitativas de Estilo Gravidade Original

(OG): A gravidade específica do mosto (cerveja não fermentada) antes da

fermentação. Clube do Malte onde comprar cerveja sem alcool