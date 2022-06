Pergunte o que essas taxas incluem – por exemplo, elas cobram toda vez que você liga para pedir aconselhamento?

“Você precisa obter um certo grau de educação e uma certa quantidade de

experiência antes de obter essas designações, e há regras éticas que devem ser

cumpridas”, diz Swartz. Determine a acessibilidade: se estiver começando,

talvez seja necessário entrar em contato com seu contador com mais frequência

no início. Enquanto alguns contadores são proprietários únicos, como Renna,

que diz estar disponível 24 horas por dia para os clientes, muitos trabalham em

empresas e têm alguém que os cobre quando estão fora. O Sr. Fazzari

acrescenta: “Se você tem um negócio maior, mais funcionários, questões mais

complexas, você precisa avaliar a acessibilidade; este [contador] é um show de

um homem só, eles têm funcionários – outro membro da equipe está designado

para o seu arquivo?”

É importante se sentir confortável com quem você fala, diz

ele. Pergunte o que eles cobram pelos serviços: a maioria cobra por hora

(geralmente de US$ 150 a US$ 400 por hora, dependendo de suas

funções). “Descubra a taxa horária – eles serão flexíveis no faturamento,

especialmente se sua empresa está apenas começando?” Sr. Fazzari diz. Leve

uma cópia de suas declarações fiscais para os contadores que você está

pensando em contratar, para ver se eles podem lhe dar uma ideia do custo de

seus serviços.