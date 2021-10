Casas a venda: Sistema e os reparos necessários

O sistema de aquecimento, ventilação e ar condicionado da sua casa deve funcionar e estar

livre de vazamentos. O mesmo deve acontecer com seu aquecedor de água, detectores de

fumaça, painel elétrico e disjuntores.

Do lado de fora, examine as superfícies externas, calafetagem, beirais e janelas. Procure danos

como descascamento, rachaduras ou podridão. Os deques e pátios devem estar em boas

condições. As cercas devem estar livres de danos, como podridão ou ferrugem. O paisagismo

deve ser aparado na parte de trás de sua casa, eliminando a possibilidade de causar danos.

Alguns reparos podem ser projetos fáceis de fazer você mesmo, como consertar um buraco em

uma parede de gesso ou desentupir um ralo lento. Se é a primeira vez que faz reparos como

esses, os tutoriais em vídeo no YouTube são um ótimo lugar para começar.

Reparos mais sérios ou complicados podem exigir a contratação de um profissional. Se o

telhado vazar, as saídas não funcionarem ou se houver rachaduras na fundação, o trabalho

feito por alguém que tenha as ferramentas e o know-how certos pode economizar tempo e

garantir que os reparos sejam feitos corretamente.

Reparos e atualizações podem aumentar o valor da sua casa, então você precisará considerar o

tempo e o custo que isso levará em comparação com o impacto no valor da sua casa – leia

nossa lista de projetos de melhoria que podem gerar retornos mais elevados (com base em

dados de mercado proprietários da Opendoor )