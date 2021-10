É difícil acreditar que a volta às aulas está chegando!

Veja agora

Se seu filho insiste em uma bolsa de personalidade, compre

uma mochila genérica de cor sólida e adicione um zíper

personalizado ou um remendo na parte externa. você vai

trocá-los uma vez que a mania consecutiva aconteça.

Por mais que eu ame o verão e não queira que ele acabe, adoro o cheiro de

volta às aulas no ar. Há algo de empolgante em um novo ano escolar com um

recomeço. Novos livros, lápis apontados, roupas novas e, claro, uma nova

mochila. Nesta época do ano, somos inundados com anúncios de mochila e é

difícil saber como restringir uma escolha. Além da aparência, há coisas

importantes a se ter em mente ao comprar uma mochila para o seu

filho. Elaborei uma lista de coisas em que pensar … muitas das dicas incluídas

foram inspiradas por nossos questionamentos mais comuns de clientes. Eu

espero que isso ajude! E boa sorte com suas compras de volta às aulas! As

mochilas de 12 ”por 15-17” são o tamanho mais versátil para a maioria das

crianças em idade escolar. Muito grande e eles não podem carregar e muito

pequeno e todas as manhãs você está lutando para colocar seus livros e

almoço dentro.