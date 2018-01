Zumba e funcional do Parque do Sabiá retornam na próxima segunda (8)

As aulas de zumba e atividade funcional, oferecidas pela Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer (Futel), serão retomadas nesta segunda (8), no Parque do Sabiá. A zumba voltará a ser oferecida em seu horário padrão, das 18h30 às 19h30, no palco da entrada do Tibery. Já a atividade funcional acontecerá as terças, quintas e sextas, nos horários de 8h e 9h da manhã, na Arena Parque.

Segundo o diretor-geral da Futel, Silvio Soares dos Santos, essas são atividades muito procuradas pelo público frequentador do Parque do Sabiá. “Calculamos mais de 400 pessoas por dia nas aulas de zumba e uma média de 40 alunos em cada período do funcional. São atividades gratuitas e que despertam o interesse da população, especialmente em época de férias e em pleno verão”, destacou.

Benefícios das atividades

De acordo com o diretor de esportes da Futel, Emerson Brasileiro, o treinamento funcional tem foco no desenvolvimento integrado das capacidades biomotoras, promovendo a melhora do equilíbrio, postura, fortalecimento dos músculos e aparelho cardiorrespiratório. “Por ser uma atividade intensa, a resposta do corpo é muito rápida. Temos inúmeros relatos de emagrecimento e melhora da disposição após dar início na prática constante”, apontou.

Para fazer o treinamento funcional, a pessoa deve se inscrever no local de prática, apresentando documento pessoal, comprovante de residência e atestado médico. Já para a ginástica dançante (zumba) não é necessário fazer matrícula, basta ir ao Parque do Sabiá e participar das aulas.

Matrículas das escolinhas e outras atividades

As matriculas para as aulas de iniciação esportiva da Futel serão abertas no dia 5 de fevereiro. Neste mesmo dia, escolinhas de todas as modalidades, atividades de qualidade de vida como ginástica, funcional, hidroginástica, strong e Hiit, também estarão de volta nos poliesportivos e no Parque do Sabiá. Devido à grande procura por vagas de hidroginástica do poliesportivo Roosevelt, a rematrícula dos alunos que já participavam das aulas acontecerá entre 15 e 31 de janeiro, enquanto novas inscrições serão feitas a partir de 5 de fevereiro.