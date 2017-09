Zelador é suspeito de estuprar menina de 7 anos em escola em Uberlândia

A Polícia Militar (PM) registrou nesta sexta-feira (8) uma ocorrência de estupro na Escola Municipal Carlota de Andrade Marquez, no Bairro Panorama. De acordo com os militares, a mãe de uma menina de 7 anos contou que um zelador da escola a estuprou no banheiro da instituição, no dia 30 de agosto deste ano.