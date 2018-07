Z Festival passa por Uberlândia trazendo a nova turnê mundial de Camila Cabello

Principal festival voltado para o público jovem no país, o Z Festival retorna em outubro ao Brasil, depois de reunir cerca de 120 mil pessoas em edições passadas. Este ano, o evento acontecerá em quatro cidades, tendo como principal headliner a cantora norte-americana/cubana Camila Cabello com sua nova turnê internacional, “Never Be the Same World Tour”.

Uberlândia receberá o evento no dia 13 de outubro, no Estádio Parque do Sabiá. Além de Camila Cabello, subirão no palco Anavitória, Iza, 1Kilo, Make U Sweat, MC WM, DJ Bárbara Labres e DJ Thascya. O Z Festival na cidade do Triângulo Mineiro é uma realização da MOVE e B Concerts.

Apresentado por Banco do Brasil, com patrocínio de Ourocard e Cielo, as edições desse ano do Z Festival terão pré-venda para clientes Ourocard a partir de 07 de julho e ingressos para o público em geral estarão à venda a partir de 11 de julho. As vendas serão no site Livepass e na loja oficial no Uberlândia Shopping.

O Z Festival teve sua primeira edição em 2011, comandada pelo fenômeno Justin Bieber. Além do canadense, o festival já recebeu em seus palcos outros sucessos internacionais como Demi Lovato, Fifth Harmony, Austin Mahone, The Wanted, McFly, Big Time Rush, Yellowcard, Emblem 3, Boyce Avenue, além de estrelas nacionais como Anitta, Projota, Tiago Iorc e Manu Gavassi, entre outros, em shows que aconteceram no Riode Janeiro, São Paulo e Brasília.

Sobre o Z Festival 2018

Em sua sexta edição, o Z Festival acontecerá em Porto Alegre, no dia 11 de outubro, no Beira Rio; em Uberlândia, no dia 13 de outubro, no Estádio Parque do Sabiá; em São Paulo, no dia 14 de outubro, no Allianz Parque; e em Curitiba, dia 16 de outubro, na Pedreira Paulo Leminski.

Entre as atrações que se revezarão nas quatro cidades estão o duo Anavitória, a cantora Iza, a mais famosa girl band do país, o Rouge, o coletivo carioca 1Kilo, o cantor Vitor Kley, o funkeiro MC WM, a banda de reggae Big Up, a banda Sr. Banana e algumas das mais novas revelações da cena eletrônica nacional: Zeeba, Cat Deelers, Make U Sweat, Kvsh, as DJs Thascya, Sabrina Bastos e Bárbara Labres.

Line-up Uberlândia

CAMILA CABELLO

Natural de Cuba, a cantora Camila Cabello, de 21 anos, é hojeum dos maiores ídolos jovens de todo o planeta. Em 2012, quando participava do programa The X Factor, foi selecionada para integrar o Fifth Harmony, primeiro grupo feminino a ultrapassar 1 bilhão de visualizações de um único clipe no YouTube e com o qual vendeu milhões de cópias.

Em dezembro de 2016, Camila deixou o grupo, partindo para a carreira solo. Desde 2015, lançou quatro singles que entraram no top 20 da Billboard Hot 100: “I Know What You Did Last Summer”, com Shawn Mendes, “Bad Things”, com Machine Gun Kelly, “Never Be the Same” e “Havana”. Este último atingiu o primeiro lugar em vários países e foi uma das músicas mais tocadas no mundo em 2017, ano em que a cantora vendeu cerda de 10 milhões de singles, só nos EUA. Em janeiro deste ano, lançou seu primeiro álbum solo, intitulado “Camila”, que chegou à primeira posição nos charts dos EUA e foi top 10 em vários países das Américas, Europa e Oceania. Em 14 de fevereiro, anunciou sua primeira turnê internacional solo, a “Never Be the Same Tour”, que chega ao país dentro do Z Festival.

ANAVITÓRIA

Formado por Ana Clara Caetano Costa e Vitória Fernandes Falcão, Anavitória é um duo premiado com o Grammy Latino em 2017. Começou gravando e lançando vídeos na Internet, até atraírem, em 2014, a atenção do produtor e empresário Felipe Simas. Em 2015 lançaram seu primeiro EP, com produção de Tiago Iorc. O sucesso desse EP fez com que, um ano depois, lançassem seu primeiro álbum. Em 2017 ganharam seu primeiro disco de ouro. Com suas principais músicas integrando as trilhas sonoras de novelas, o duo tem emplacado vários hits entre os mais escutados nos principais serviços de streaming de música do país, sucessos como “Agora eu Quero Ir” e “Trevo (Tu)”.

IZA

Cantora, compositora e instrumentista, a carioca Iza começou no mundo da música ainda adolescente, cantando em retiros e igrejas da região onde nasceu, o bairro carioca de Olaria. Inicialmente sem pretensões artísticas, ela se formou em publicidade, mas, convencida por amigos, criou um canal no YouTube onde postava covers de hits, começando, então, a atrair a atenção e criando uma base de fãs. Em 2016 foi contratada pela Warner e esse ano lançou seu primeiro álbum, o elogiado “Dona de Mim”. Considerada uma das novas divas do canto feminino nacional, ela já tem mais de 1,3 milhões de seguidores no Instagram e hits como “Pesadão”, parceria com o cantor Falcão, premiado com disco de platina triplo.

1KILO

1Kilo é um coletivo de rap e hip hop, cuja história começou há um ano e meio, quando Pablo Martins, DoisP, Dj Grego e Rasta Beats começaram, despretensiosamente, a gravar músicas juntos e colocar no YouTube. O sucesso foi tão grande que virou, rapidamente, o projeto 1KILO. As inspirações são muitas, já que cada integrante soma com uma influência: rock, música clássica, música orgânica, eletrônica, Rap, Funk, anos 70, samba… tem de tudo um pouco no som do 1KILO. Em julho de 2017 lançaram um feat com o cantor Lucas Lucco, “Só por Hoje”, que se transformou em um dos carros-chefes do coletivo. “Deixe-me Ir”, um dos maiores sucessos do grupo, chega hoje a mais de 245 milhões de visualizações no YouTube, canal onde já somam hoje 4,2 milhões de inscritos.

MAKE U SWEAT

Composto por Dudu Linhares, Guga Guizelini e Pedro Almeida, o power trio de DJs anima as pistas das principais casas noturnas e festas do país com sua performance e sets enérgicos. Após alguns anos se encontrando nas principais casas noturnas de São Paulo, surgiu a ideia de montarem um projeto e tocarem juntos. Em 2012, o power trio Make U Sweat faz sua primeira apresentação na “Festa Única”. A marca registrada do trio é a energia na pista e nos últimos anos já tocaram em eventos e festas como a RedBull F1 Brasil, a Festa da Playboy, o Reveillon Punta 2012, Set Club, Pink Elephant, Provocateur, além de serem residentes na Festa do Patrão e Festa do Polo, entre outros.

MC WM

O produtor e cantor William Almeida Araújo tem 28 anos e é mais conhecido como MC WM. Ou ainda como DJ Will, O Cria, como assina a maioria das suas produções musicais. Um dos principais nomes do funk no país saídos de São Paulo, ele se destaca por sua voz rouca – o que no começo da carreira parecia um empecilho, acabou se transformando em seu diferencial. Seus sucessos, sempre diversificados, estão espalhados numa série de parcerias com os mais diferentes nomes do gênero – Jhowzinho e Kadinho (“Perigosamente”, “Pancadão“), Os Crentinos (“Qual bumbum mais bate”, “Estremece quando ela desce“), MC Leleto e MC Maromba (“Automaticamente”), Jerry Smith (“Opa“), MC Lan, (“Grave faz Bum”, “Sua amiga eu vou pegar“) e o Youtuber Louco de Refri (“Novinha Taradinha“). Seus mais recentes sucessos são “Fuleragem” e “Favelado que te ama”.

DJ BÁRBARA LABRES

Bárbara Labres é uma gaúcha de 24 anos, que até pouco tempo sonhava em ser jogadora de futebol. Cursou faculdade de Educação Física e seu interesse pelas pick-ups surgiu quando ganhou uma bolsa para um curso de DJ. Fez tanto sucesso na festa de formatura, que acabou convidada a se mudar para o Rio de Janeiro. No ano passado, recebeu um convite da Globo para participar do “The Voice Kids”, onde tocou ao lado de Carlinhos Brown e ganhou a simpatia da emissora. Nessa copa, virou uma das atrações do programa “Central da Copa”, apresentado por Tiago Leifert na Globo onde, além de tocar, ainda participa de brincadeiras e dá palpites nos jogos.

DJ THASCYA

Thascya é hoje um dos nomes mais requisitados da cena eletrônica no país. Já dividiu palco com grandes artistas como David Guetta, Beyonce, PitBull, Ne-Yo, Fatboy Slim, Bob Sinclar, Calvin Harris, Hardwell, Nervo, Markus Schulz, Kaskade, Tocadisco, entre outros. Também produtora, está na lista de TOP 9 remixes da Revista Americana Billboard com o remix de “Can’t Stop The Felling” de Justin Timberlake, sendo a única DJ mulher e brasileira no ranking. Em 2014, lançou o primeiro remix oficial com a consagrada banda Jota Quest, e em 2016 lançou trabalho em parceria com Juan Solo, um dos grandes nomes da cena pop do México.

Serviço

Z Festival Uberlândia

Data: 13 de outubro – Estádio Parque do Sabiá

Line up: Camila Cabello, Anavitória, Iza, 1Kilo, Make U Sweat, MC WM, DJ Bárbara Labres e DJ Thascya

Pré-venda Banco do Brasil com portadores de cartões Ourocard Black, Infinite, Nanquim, Platinum Estilo e Grafite Estilo: início em 7 de julho, às 10h.

Pré-venda Banco do Brasil para todos os portadores de cartões Ourocard: início em 8 de julho, às 10h, até 11 de julho, às 09h59.

Venda para o público geral: Quarta-feira, 11 de julho, às 10h.

Ingressos: www.livepass.com.br e na loja oficial no Uberlândia Shopping