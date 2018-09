Workshop concretiza mais uma etapa rumo à internacionalização de Uberlândia

A Prefeitura de Uberlândia, juntamente com o empresariado local e instituições parceiras, tem trabalhado em prol da internacionalização da cidade. Uma construção colaborativa que vai ganhar ainda mais força entre os dias 27 e 28 deste mês, quando a ação conjunta será solidificada por meio de um projeto importante para o processo de apresentação dos potenciais de Uberlândia ao mundo.

A discussão do tema acontece das 8h30 às 16h30, na sede do Sebrae Uberlândia, e reúne em um só local representantes de diferentes entidades que atuam neste ecossistema, como é o caso do Município, da Câmara Internacional de Negócios, da diretoria das unidades de Acesso à Mercados e Inteligência Empresarial do Sebrae, do Centro de Direito Internacional e do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Uberlândia (Coden 2100).

O objetivo do workshop é apresentar os trabalhos das consultorias contratadas pelo Sebrae Minas (alinhadas à temática de internacionalização) e, ainda, validar e priorizar as ações para continuidade dessa abordagem. Dentre os projetos, destacam-se os estudos voltados a Cooperação e Compliance Internacional*, Marketing Internacional** e Governança***.

A internacionalização, conforme explica o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Dilson Dalpiaz, extrapola as relações comerciais entre países, por envolver também questões como o intercâmbio, parcerias, busca e troca de tecnologias e experiências. “É um processo construtivo e, a cada momento, damos mais um passo nesta escala de evolução. Por isso, considero que a reunião de várias instituições para discutir esse assunto representa avanços significativos, uma vez que teremos contribuições importantes para a construção de uma cidade inteligente e humana, favorecendo a relação com exterior”, disse.

Confira a programação:

– Quinta-Feira (27/09)

8h30: Abertura

Marden Magalhães – Diretor de Operações Sebrae Minas

William Britto – Gerente Regional Triângulo e Alto Paranaíba Sebrae Minas

Vera Helena Lopes – Gerente da Unidade de Acesso à Mercados;

DilsonDalpiaz – Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo;

9h30 às 11h: Apresentação Marketing Internacional (Câmara Internacional de Negócios);

11h às 12h30: Apresentação “Cooperação e Compliance Internacional” (Centro de Direito Internacional);

12h30 às 14h30: Almoço de Negócios;

14h30 às 16h: Apresentação “Governança do Projeto“, com Johann Schneider – formado em Administração de Turismo pela ÉcoleSuperieure de Tourisme, Paris, e com 25 anos de experiência no planejamento e gestão estratégica de mercado nacional e internacional;

16h: Orientações gerais para a dinâmica do dia seguinte;

16h30h: Encerramento

– Sexta Feira (28/09)

8h30 às 10h: Apresentação Uberlândia no Contexto Internacional, com Felipe Brandão – Gerente da Unidade de Inteligência Empresarial do Sebrae Minas;

10h às 12h30: Oficina Design Thinking/World Café;

Formação de quatro grupos divididos em: Eixo 1 – Governo; Eixo 2 – Academia; Eixo 3 – Negócios; Eixo – Sociedade;

* Marketing internacional; * Cooperação e Compliance Internacional; * Governança do projeto. Desdobramento do plano tático (fase 1/2017).

12h30 às 14h30: Almoço de Negócios;

14h30h às 16h: Apresentação para Plenária – Foco nos encaminhamentos e ações priorizadas para a fase 3 do projeto, com definição de papéis e responsabilidades. Perspectiva de compartilhamento para composição de recursos do projeto em 2019;

16h às 16h30: Validação do Novo Estágio de Internacionalização de Uberlândia;

16h30: Encerramento

*“Cooperação e Compliance Internacional”: dentre as principais entregas, destacam-se a criação do “Radar Uberland”, que contempla o mapeamento das fontes de financiamento nacionais e internacionais, principais redes de cooperação internacional em consonância com as características e necessidades do território e, também, a disseminação de boas práticas de compliance internacional com base nos quatro eixos estratégicos do Projeto: Governo, Academia, Negócios e Sociedade;

**“Marketing Internacional”: destaca a importância do marketing territorial com o objetivo de desenvolver um posicionamento e uma imagem forte e atraente do território. Busca estabelecer incentivos para os atuais e possíveis compradores e usuários de seus bens e serviços, fornecer produtos e serviços locais de maneiras diferentes e promover os valores e a imagem local de forma que os possíveis usuários se conscientizem de suas vantagens;

***“Governança”:importante para a perenidade e alcance dos resultados do Projeto. Envolve a necessidade de engajamento de todos os atores do território, com convergência de esforços e compartilhamento de competências em prol da inserção internacional de Uberlândia. O território precisa se apropriar do projeto e “abraçar” a causa: I love UDI.