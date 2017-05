WhatsApp fica fora do ar e deixa usuários revoltados na web

Usuários do WhatsApp de diferentes partes do país relatam instabilidade no aplicativo desde o início da tarde desta quarta-feira (3). No Twitter, centenas de mensagens podem ser encontradas sobre a falha do utilitário que não tem enviado alguns textos.

Além do Brasil, internautas da Alemanha, Itália e Turquia também contam ter problemas com o WhatsApp. As mensagens enviadas por meio do app aparecem com a notificação de espera, o ícone do reloginho que informa quando os celulares não estão conectados à internet.

Ainda não se sabe quais são as causas da instabilidade. No entanto, internautas especulam que o aplicativo pode receber novas atualizações em breve.

Testes realizados mostraram que, apesar da falha, alguns usuários ainda conseguem utilizar o app normalmente.