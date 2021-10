Você descobrirá que alguns espaços podem acomodar apenas um tipo de fixação e outros são mais flexíveis.

Dê um passeio pela sua casa e descubra onde você precisa de novas luminárias e de

que tipo você precisa, como montagens de descarga, arandelas, lustres, pingentes,

etc. Não se esqueça dos banheiros, cozinhas e corredores!

Por exemplo, se você tiver tetos de 8 ‘, poderá usar apenas montagens embutidas –

ou talvez uma semi-embutida – para iluminação suspensa em muitas das suas salas,

o que significa que você pode restringir sua pesquisa e excluir acessórios como

pendentes baixos ou lustres (exceto sobre uma mesa de jantar, é claro!).

Trilho preto com spot

Durante esta etapa, você também vai querer descobrir se precisa de algum

trabalho elétrico feito – você precisa mover uma caixa de junção ou adicionar

alguma nova? Se o fizer, sugiro encontrar primeiro o seu acessório para que possa

obter o posicionamento correto. Isso é especialmente verdadeiro para coisas como

pendentes de ilha e arandelas de parede. Para a maioria das luminárias suspensas

“regulares”, isso importa menos. Você provavelmente apenas os centralizará no

espaço.

Use seu estilo de decoração como um guia para escolher suas luminárias. Não

conhece o seu estilo?