Visando ofertar mais segurança e ao mesmo tempo economia, empresa de Uberlândia-MG é a primeira a disponibilizar serviço de portaria remota

Segurança, comodidade e praticidade: essas são algumas das vantagens que são procuradas por muitas pessoas ao escolherem seu local de moradia. Atenta a isso, a Guardian Security, empresa especializada em segurança de Uberlândia-MG, é a primeira da cidade a criar um sistema de portaria remota que objetiva ajudar a solucionar problemas nesses locais, além de dar acesso a informações importantes aos moradores.

A portaria remota, cujos conceitos principais são a segurança, a economia e a praticidade, por meio de uma central é capaz de controlar a entrada e saída de visitantes e gerenciar à distância com custo reduzido. Ela pode ser acionada, por exemplo, em caso de problemas relacionados à segurança, como assaltos e sequestros. Sendo assim, o condomínio terá mais segurança porque além de contar com equipamentos de alta tecnologia, como diferentes acessos eletrônicos, sistema de câmeras, gerenciamento das entradas e saídas e eclusa para liberação de convidados, o serviço também terá profissionais capacitados com procedimentos bem definidos.

Além de toda a praticidade que melhora a qualidade de vida das pessoas, o serviço também poderá ajudar a diminuir os custos do condomínio, tornando a moradia nos locais com implantação dela, também mais econômica. Como tudo pode ser feito por meio da tecnologia, a necessidade de gastos com folhas de pagamento e encargos trabalhistas para porteiros pode ser eliminada, reduzindo em até 50% os gastos com portaria.

Em conjunto com a portaria, a empresa também oferece um aplicativo que dará acesso a documentos internos que interessam à comunidade condominial, como por exemplo, contratos, contratação de manutenções, pautas de reuniões, e outras informações, facilitando a comunicação entre síndico e condôminos. Ele poderá ser baixado no telefone móvel por toda a comunidade condominial e é acessível em qualquer lugar.

SOBRE A GUARDIAN