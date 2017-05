Vini Moura lança carreira solo na próxima quinta (11) no London Pub. Veja o clipe!

Cantor tem mais de 90 mil visualizações no seu primeiro clipe

O cantor Vini Moura, que está fazendo sucesso no Youtube após lançar o clipe do single “Te Encontrar”, com mais de 90 mil visualizações, irá lançar oficialmente a carreira solo na próxima quinta-feira (11) às 22h, abrindo o show da Banda V8 no London Pub.

Na ocasião, Vini Moura e a banda escolhida por ele para acompanhá-lo nesta nova jornada, irá apresentar o novo single “Te Encontrar”, além de tocar sucessos do Nickelback, Audioslave, Coldplay e outros.

O valor da entrada é 10 reais e quem for ao London Café mais cedo, depois terá entrada liberada para o show. Para comprar ingressos e obter mais informações, o telefone de contato é (34) 9 9698-5940.

Assista ao clipe “Te Encontrar ”

Sobre Vini Moura

Natural de Uberlândia (MG), Vini Moura sempre manteve ligação com a música. Durante a adolescência, aprendeu a tocar violão/guitarra e se aprimorou no canto. Já em sua vida adulta, tocou em bandas de rock de sua cidade, como Skyhell e Perverse, além de bandas baile. Enquanto isso, compôs canções autorais no estilo pop rock. Paralelamente, concluiu o curso de Direito pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e trabalhou como advogado durante algum tempo. Em 2016, abandonou a carreira pela qual havia se formado e passou a se dedicar somente à carreira musical.

Hoje, com 25 anos, Vini Moura tornou-se conhecido e requisitado em casas noturnas, tanto no projeto solo quanto no grupo “Três de Nós”, que juntamente com outros dois músicos, toca na noite uberlandense e também em Itumbiara, Araxá, Uberaba e Ituiutaba.