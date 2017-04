Vini Moura chega como promessa no pop-rock – InSide com Marina Caixeta

Guarde bem este nome: Vini Moura. Ele é a mais nova revelação do estilo pop-rock. Uberlandense, o cantor tem levado seu som e sensibilidade a várias cidades da região. Recentemente deixou a advocacia, onde não conseguiu se encontrar, e agora se dedica totalmente à música. O artista lançou o single “Te Encontrar” e o clipe já atingiu quase 80 mil visualizações em poucos dias. Não há dúvida, o garoto promete muito! Fiz um breve bate-bola com ele, que nos contou um pouco sobre a vida e os planos que tem para o futuro.

– Quando exatamente começou a sua paixão pela música e por que?

Sinceramente, não me recordo uma data. Ao meu entender, só nasci apaixonado mesmo. Desde pequeno, era viciado em música. Minha mãe comprava roupas pra mim de cantores que eu gostava na época da pré-escola, como: Michael Jackson e até mesmo Zézé de Camargo (risos).

– Você deixou a carreira na advocacia para seguir o sonho de cantar. Você considera o mercado de música mais vantajoso do que o do direito?

Na verdade, a minha escolha está muito mais relacionada à minha saúde mental e realização pessoal. Acredito que todos deveriam trabalhar com aquilo que amam e me sinto assim em relação à música. Direito é uma área muito extensa, mas mesmo tendo trabalho em diversas áreas distintas, nenhuma delas me deu 1% do prazer que tenho ao trabalhar com música (tocar, cantar, gravar, compor, etc).

– Por que você escolheu o estilo pop-rock para seguir carreira?

Eu acho um pouco difícil colocar um rótulo ao estilo musical que se segue, tendo em vista que eu venho de vários estilos diferentes, mas escolhi o pop-rock por ser mais abrangente, assim posso colocar minhas influências do rock, blues e outros.

– Qual artista em especial é a sua principal inspiração?

Com certeza o Bono Vox, vocalista do U2.

– Qual trabalho que considera o mais importante na sua vida? Aquele que você nunca irá se esquecer? Por que?

É difícil citar um de cabeça, mas como eu acredito que música e trabalho estão intimamente ligados mesmo que não me sinta trabalhando quando pratico, escolho um dia que toquei para os alunos de uma escola daqui de Uberlândia. O motivo é óbvio: basta olhar nos olhos de uma criança e é possível saber que tudo que ela te dirá é sincero e honesto. Assim, ao ver todos eles muito felizes e emocionados com a minha apresentação, me senti totalmente renovado.

– Já aconteceu algum fato inusitado em alguma apresentação sua?

Ainda não, mas espero ansiosamente para acontecer, se for bom, é claro (risos).

– A música “Te Encontrar” já é sucesso com quase 80 mil visualizações. Você imaginava que ela “viralizaria” desta forma?

Tudo isso pra mim ainda é muito novo, visto que se trata de um trabalho autoral me trazendo esse prestígio. Fiquei realmente muito assustado e emocionado com a repercussão que estou presenciando.

– O que os atuais e futuros fãs podem esperar de Vini Moura?

Os planos, com certeza, são de gravar mais músicas autorais e quem sabe, alguns covers também. Espero realizar o sonho de gravar meu primeiro EP muito em breve.

facebook.com/vinimouraoficial

@vinimourarock