Vigia noturno morre após ser arremessado por veículo em acidente

Na madrugada de sábado (11), um vigia noturno morreu, no Bairro Santa Luzia, após ser arremessado por um carro. De acordo com a Polícia Militar, o condutor de um veículo Voyage seguia em alta velocidade, velocímetro do veículo estava travado em 125 quilômetros por hora, pela Avenida João Naves de Ávila e bateu na traseira do motociclista. Na batida, o vigia foi arremessado a 100 metros do local do acidente. O motorista do carro, com a colisão perdeu a direção e bateu na porta dos comércios situados no Terminal Santa Luzia. Com a gravidade do acidente, a moto ficou destruída e o carro chegou a arrancar o motor.

O motociclista identificado como Orlando Alves de Oliveira, de 38 anos, foi reanimado por populares no local e depois transferido para a Unidade de Atendimento Integrado (UAI), Pampulha em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O condutor do Voyage identificado como Marco Antonio Pereira da Silva, de 37 anos, foi socorrido ao Hospital de Clínicas da UFU com alguns ferimentos pelo corpo, mas não corre risco de vida. A Polícia Militar relatou que no interior do carro foram localizadas latas de cerveja e uma lata estava furada e pode ter sido utilizada para o consumo de crack.

O condutor do Voyage após ser liberado do hospital foi encaminhado para delegacia de plantão para prestar esclarecimentos.