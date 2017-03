Vídeo flagra pedestre sendo atropelado ao passar pela avenida

Na madrugada de domingo (12), foi registrado pelo circuito de segurança na Avenida Anselmo Alves dos Santos, no Bairro Santa Mônica, em Uberlândia, um atropelamento de pedestre. No vídeo, três pessoas atravessam a rua quando um carro se aproxima e, um dos pedestres,dá um passo para trás. Porém é atingido e arremessado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi encaminhada para a Unidade de Atendimento Integrado (UAI) Tibery, com ferimentos na cabeça e escoriações no braço. Em nota a secretaria de saúde, informou que a vítima estava em observação, mas fugiu do hospital antes de receber alta.

O motorista do veículo não foi localizado. A Polícia investiga o caso.

Assista ao vídeo: