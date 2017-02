Vestibular da UFU será aplicado em único fim de semana

Foto: Milton Santos Foto: Milton Santos

A Universidade Federal de Uberlândia (UFU) fará mudanças em seu processo seletivo para ingresso nos cursos de graduação a partir do Vestibular 2017-2. As provas de primeira e segunda fase serão aplicadas no mesmo fim de semana, nos dias 3 e 4 de junho, e o conteúdo programático da segunda fase variará de acordo com a opção de curso feita pelo candidato.

O objetivo das mudanças, segundo o diretor de Processos Seletivos, Dennys Garcia Xavier, é tornar a seleção mais ágil e econômica, tanto para a universidade quanto para os candidatos. A estimativa é de que a UFU economize até R$ 500 mil com o novo formato do Vestibular. Com a economia prevista não haverá reajuste no valor de inscrição.

A primeira fase, no sábado (3), continuará com 11 disciplinas obrigatórias para todos os candidatos – Biologia, Física, Geografia, História, Língua Estrangeira (Inglês e Espanhol), Filosofia, Língua Portuguesa, Literatura, Matemática, Química, Sociologia – e manterá o formato de questões objetivas. Porém, serão sete questões para cada disciplina (antes eram dez). Ainda no sábado será aplicada uma disciplina da segunda fase, a prova de Redação, no mesmo formato da última edição.

No domingo (4) serão aplicadas as provas da segunda fase, que manterão o formato de questões dissertativas, porém, cada candidato fará apenas as disciplinas obrigatórias para o curso a que estiver concorrendo. Os grupos de disciplinas que serão cobrados em cada carreira e a quantidade de questões da segunda fase serão divulgados no dia 24 de fevereiro, quando será publicado o edital do Vestibular 2017-2.

Dennys Garcia Xavier, diretor de Processos Seletivos, atendeu à imprensa em coletiva na tarde desta segunda-feira (06/02) sobre as mudanças do vestibular (Foto: Marcela Pissolato) Dennys Garcia Xavier, diretor de Processos Seletivos, atendeu à imprensa em coletiva na tarde desta segunda-feira (06/02) sobre as mudanças do vestibular (Foto: Marcela Pissolato)

O conteúdo programático de todas as disciplinas continuará igual ao da última edição do Vestibular. Em Língua Estrangeira, porém, o candidato deverá escolher entre Inglês e Espanhol, pois a UFU deixará de aplicar provas de Francês.

Todos os candidatos farão as duas fases, mas apenas os que forem aprovados na primeira terão as provas da segunda corrigidas. A oportunidade de fazer as duas etapas, mesmo que apenas como experiência para o caso dos que não forem aprovados, é outra vantagem apontada pelo diretor de Processos Seletivos da UFU.

Xavier também estima que o número de vestibulandos interessados nas vagas da UFU deve aumentar, por ser mais fácil comparecer a dois dias de provas concentrados em um fim de semana que a quatro dias em dois fins de semana, como ocorria anteriormente.

Para o futuro, a UFU pretende fazer alterações no conteúdo cobrado nos exames, mas todas as mudanças serão debatidas em reuniões com representantes das escolas de ensino médio da região.

As inscrições para o Vestibular 2017-2 estão previstas para o período de 3 a 17 de abril. A lista de aprovados na primeira chamada será divulgada em julho.