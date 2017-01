Verão da crise dá espaço ao ventilador

No calorão da crise, o consumidor está deixando de lado o ar-condicionado e apostando em modelos mais baratos de ventiladores. Com o bolso apertado, a maioria não quer desembolsar a partir de R$ 1.000 para refrigerar a casa e ainda encarar uma conta de luz mais salgada. E o comércio já comemora o aumento da procura por ventiladores. No Walmart, a expectativa é terminar o mês de janeiro com crescimento de dois dígitos nas vendas dos ventiladores, quando comparadas ao mesmo período do ano passado.

No hipermercado, os itens preferidos são os mais em conta e estão na faixa de R$ 74,90, mas também podem chegar a R$ 169. Sabendo da situação financeira difícil do consumidor, há também as lojas que apostam em promoções dos itens mais caros para tentar conquistar o consumidor e impulsionar as vendas. Esse é o caso das Lojas Americanas, que iniciou liquidação especial para um modelo de ventilador e algumas opções de ar-condicionados e climatizadores.

Os gerentes de redes como Magazine Luiza, Walmart, Ponto Frio e Casas Bahia contam que desde a semana passada as lojas andam cheias de consumidores atrás de ventiladores mais baratos. Lucilene Souza, gerente de uma loja da Magazine Luiza na zona oeste de São Paulo, afirma que há muito tempo não via tanta procura por um único item.