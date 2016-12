Verão começa hoje com temperatura alta no Sudeste

Nesta quarta-feira, 21, às 08h44, na hora de Brasília, começou o verão. A nova estação caracteriza-se pelos dias quentes, úmidos e com temporais. Segundo a empresa Climatempo, o primeiro fim de semana terá a cara da estação no Sudeste do País

A véspera de Natal, dia 24, será marcada por muito sol e calor e vai dar praia quase o dia todo. Só há previsão de chuva no fim da tarde no litoral de São Paulo e no sul do Rio de Janeiro, região de Angra dos Reis e de Paraty.

Na Grande Belo Horizonte e em todo o centro-norte de Minas Gerais, no Espírito Santo e no Grande Rio e no norte fluminense, o dia 24 de dezembro será um dia com muito sol, algumas nuvens, mas sem chuva.

A noite de Natal será com sensação de abafamento em todo o Sudeste. Nas capitais, o risco de chuva é alto apenas em São Paulo. O Rio de Janeiro terá algumas nuvens, mas não deve chover Em Belo Horizonte e em Vitória, a noite de Natal deve ser com tempo firme, sem chuva.

São Paulo

A capital paulista nesta quarta-feira tem previsão de máximas de 31ºC, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). No final da tarde e início da noite, a nebulosidade aumenta e ocorrem pancadas de chuva.

A quinta-feira, 22, segue com sol, variação de nuvens e temperaturas em elevação. Os termômetros variam entre mínimas de 20ºC e máximas que podem superar os 31ºC. Mas, no final do dia, retornam as condições para pancadas de chuva.

Agência Estado