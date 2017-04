Venda e troca de antiguidades movimentará 1ª edição do ‘Mercado de Pulgas’

No próximo mês, o Mercado Municipal abrirá suas portas para a exposição de relíquias e de objetos do estilo vintage. Em sua primeira edição, o ‘Mercado de Pulgas: antiguidades e colecionismos’ será realizado pela Secretaria de Cultura para oportunizar a exibição, venda e troca de produtos e bens colecionáveis. Artistas, brechós, antiquários e ateliês que quiserem participar da iniciativa como expositores podem ir ao Espaço Cultural do Mercado, de 2 a 12 de maio (segunda a sexta-feira, das 12h às 18h) para efetuar inscrição.

Os interessados (pessoas físicas maiores de 18 anos ou jurídicas) deverão apresentar ficha de inscrição preenchida (disponível aqui), documentos (pessoais ou da empresa), comprovante de residência e a relação dos produtos que serão exibidos na ocasião. Ao todo, serão selecionados dez expositores e as peças devem atender ao menos dois dos quatro critérios exigidos: raridade, antiguidade, bom estado de conservação e curiosidade.

Na feira, será possível a exposição, venda ou troca de produtos como: livros, gibis, bijuterias, revistas, artigos de decoração, CDs, DVDs, vinis, louças, fotografias, relógios, selos, moedas, antiguidades obras de artes, entre outros. Outras informações podem ser obtidas no edital, publicado no Diário Oficial do Município.

Pra marcar na agenda

O ‘Mercado de Pulgas’ será uma feira livre cultural de objetos de arte e decoração e acontecerá no dia 21 de maio, entre 9h e 16h, no Mercado Municipal. “Será muito mais do que um encontro entre os artistas e a comunidade: trata-se de um momento de interação cultural, resgate da memória e de valorização das artes”, aponta Mônica Debs, secretária de Cultura.

Seja um expositor!

O quê: seleção para expositores da 1ª edição do ‘Mercado de Pulgas: antiguidades e colecionismos’, evento que acontece no dia 21 do próximo mês

Até quando: inscrições podem ser feitas entre os dias 2 a 12 de maio (de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h)

Onde se cadastrar: Espaço Cultural do Mercado Municipal, que fica avenida Olegário Maciel, 155, Centro

Critérios exigidos: interessados devem ser pessoas físicas maiores de 18 anos ou jurídicas. Os objetos expostos devem atender ao menos dois dos quatro critérios apontados em edital: raridade, antiguidade, bom estado de conservação e curiosidade.

Documentos necessários: ficha de inscrição preenchida (clique aqui para baixar documento), documentos (pessoais ou da empresa), comprovante de residência e a relação dos produtos que serão expostos.

SECOM