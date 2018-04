Venda de ingressos para o show do Simple Plan em Uberlândia começa nesta terça (03)

Turnê brasileira faz parte da comemoração dos 15 anos do lançamento do álbum No Pads, No Helmets… Just Balls

A venda de ingressos para o show da banda pop-punk canadense Simple Plan em Uberlândia começa nesta terça-feira (03) para o público em geral. A compra pode ser feita na loja Algar Telecom, no Center Shopping, e no site LivePass.

Depois de lançar nove álbuns e vender 7,5 milhões de cópias, a banda volta ao país comemorando os 15 anos de lançamento do seu primeiro álbum, No Pads, No Helmets… Just Balls, que será tocado na íntegra. Em Uberlândia, o show será na noite do dia 1º de junho na Arena Sabiazinho.

Com No Pads, No Helmets… Just Balls, o Simple Plan conquistou os certificados de platina dupla nos EUA e no México, platina na Austrália e no Japão e ouro no Brasil, entre outros países. O disco traz hits como “I’d Do Anything”, “I’m Just A Kid”, “Addicted” e “Perfect”.

A apresentação em Uberlândia faz parte do Concerts Series Live Music Rocks, promovido pela MOVE Concerts e realização da B Concerts.

Simple Plan

Formado por Pierre Bouvier (vocais), Chuck Comeau (bateria), David Desrosiers (baixo), Jeff Stinco e Sebatien Lefebvre (guitarras), o Simple Plan foi aclamado mundialmente pelo seu estilo, que mistura a clássica enérgica do punk com elementos do pop moderno. Desde a fundação da banda, em 1999, os canadenses de Montreal alcançaram um total de 7,5 milhões de vendas de disco no mundo todo.

Ao longo de quase duas décadas de carreira, o Simple Plan angariou conquistas como o topo das paradas canadenses com “Welcome to My Life” e o certificado de platina dupla com o single “Summer Paradise”. A banda também colocou no currículo a participação em trilhas sonoras hollywoodianas como “Doze é Demais” e “Sexta-feira muito louca”. No Spotify, a banda acumula mais de 1,5 milhão de fãs.

No ano passado, a banda lançou seu álbum mais recente, Taking One For The Team. Produzido por Howard Benson, traz faixas de sucesso como “Boom”, “Opinion Overload” e “Singing In The Rain”. O álbum estreou no topo das paradas do iTunes em 10 países, além de figurar no Top 10 da mesma plataforma em outros 25.

Além de suas gravações e turnês, o Simple Plan está, há muito tempo, envolvido em esforços filantrópicos liderados por sua própria Fundação Simple Plan. Criada em 2005, a Fundação apoia uma variedade de organizações sociais e médicas dedicadas a ajudar jovens em necessidades e levantou mais de 2 milhões de dólares em doações até o momento.

Simple Plan em Uberlândia

Data: 1º de junho

Local: Arena Sabiazinho (Av. Anselmo Alves dos Santos, 3415 – Santa Mônica)

Ingressos: Algar Telecom, no Center Shopping, e no site LivePass

Valores:

• Camarote (Lote 1 – inteira): R$ 280,00

• Camarote (Lote 1 – meia): R$ 140,00

• Pista Premium (Lote 1 – inteira): R$ 200,00

• Pista Premium (Lote 1 – meia): R$ 100,00

• Arquibancada (Lote 1 – inteira): R$ 140,00

• Arquibancada (Lote 1 – meia): R$ 70,00