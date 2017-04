Velho conhecido no meio policial é preso duas vezes por furto em menos de 24 horas

Um homem de 26 anos voltou a ser preso poucas horas depois de ter sido liberado da delegacia de Patos de Minas. Acusado de furtar um aparelho de som de um automóvel, na noite dessa terça-feira (18), o jovem voltava para casa a pé e decidiu cometer mais um furto, dessa vez em uma propriedade rural às margens da BR 354. E adivinhem, ele acabou se dando mal outra vez.

Jhon Paulo de Magalhães foi preso pela primeira vez ainda de madrugada. O homem conhecido como Tarzan estava no interior de um caro no bairro Planalto em Lagoa Formosa, quando foi surpreendido por uma equipe da Polícia Militar. Ao fazer a abordagem, os policiais constataram que ele estava praticando furto de objetos dentro do veículo..

Tarzan foi preso em flagrante delito e conduzido para a delegacia de Patos de Minas. Mesmo tendo deixado o presídio Sebastião Sátiro há menos de um mês, ele foi ouvido e liberado. Não satisfeito, o jovem decidiu cometer mais um crime.

Por volta de 10h da manhã desta quarta-feira (19), os policiais militares receberam informações de que havia um indivíduo caminhando pela BR354 carregando alguns objetos e em atitude suspeita. Era Jhon Paulo que havia acabado de cometer mais um furto. De acordo com o Soldado Wesley, ele foi abordado pelos policiais com uma faca na cintura e carregando uma sacola contendo um aparelho de som e diversas ferramentas.

Ao ser questionado pelos militares, Tarzan confessou que invadiu uma propriedade rural às margens da BR354, quebrou o vidro de uma colheitadeira e furtou os pertences da vítima. O proprietário da chácara reconheceu os objetos que foram encontrados com o autor.

Diante disso Jhon Paulo foi preso novamente e conduzido para a delegacia da Polícia Civil de Patos de Minas para ser ouvido pela autoridade policial.