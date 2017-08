Veja o que abre e o que fecha no aniversário de Uberlândia

Aniversário de Uberlândia

Comércio de rua – O funcionamento das lojas de rua do setor central de Uberlândia será facultativo, com horário restrito, das 9h às 18h. As lojas de departamento poderão ficar abertas.

Center Shopping – Ficará aberto, em horário normal, das 10h às 22h.

Uberlândia Shopping – Ficará aberto, em horário normal, das 10h às 22h.

Griff Shopping – Fechado.

Pratic Shopping – As lojas estarão fechadas e a praça de alimentação terá funcionamento facultativo.

Via Centro – Fechado.

Serviços

Bancos – Não haverá expediente.

Ministério do Trabalho – Não haverá expediente.

Receita Federal – Não haverá expediente.

Receita Estadual – Não haverá expediente.

Centro Administrativo Municipal – Não haverá expediente.

Sine – Não haverá expediente.

Coleta de lixo e varrição de ruas – Será realizada em regime de plantão.

DMAE – Funcionará em regime de plantão, pelo telefone 0800 940 7272.

Escolas municipais e estaduais – Não haverá expediente.

Cultura

Biblioteca Municipal – Não haverá expediente.

Museu Municipal – Não haverá expediente.

Casa da Cultura – Não haverá expediente.

Lazer

Praia Clube – O funcionamento será das 7h às 17h.

Clube Tangará – O funcionamento será das 8h às 18h.

Cajubá Country Club – O funcionamento será das 6h às 17h.

Clube de Caça e Pesca Itororó – O funcionamento será das 8h às 17h.

Clube Liverpool – O funcionamento será das 9h às 19h.

Clube Girassol – Fechado.

Parque Siquierolli – Parque estará aberto.

Parque do Sabiá – Parque estará aberto.

Zoológico – Fechado.