Veja aqui qual é o valor do IPVA de seu carro em 2018

O IPVA 2018 terá uma redução média de 2,98% da base de cálculo. A informação foi anunciada pelo governo de Minas na manhã desta segunda-feira (4).

A escala de pagamento começa dia 10 de janeiro do próximo ano, para as placas com finais 1 e 2. O contribuinte que pagar o imposto à vista terá um desconto de 3%.

Você pode ver quanto vai pagar de IPVA, o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, neste link:

Veja a tabela

Finais de Placa Cota única ou 1ª parcela 2ª parcela 3ª parcela Janeiro Fevereiro Março 1 e 2 10 15 15 3 e 4 11 16 16 5 e 6 12 19 19 7 e 8 15 20 20 9 e 0 16 21 21

Outras taxas

Durante a coletiva também foi divulgado o valor da Taxa de Renovação do Licenciamento Anual de Veículo (TRLAV), que será de R$ 92,66, mesmo valor de 2017. O vencimento será no dia 2 de abril de 2018.

Veja curiosidades sobre o IPVA

Hora de preparar o bolso

Média geral IPVA 2018/ R$ 525,13

Média dos veículos zero Km emplacados em 2017/ R$ 955,12

Arrecadação prevista: R$ 5,12 bilhões

Alta na arrecadação de 10,41% frente IPVA 2017, o que representa R$ 483 milhões a mais

30% dos proprietários devem quitar o imposto em cota única

Consulta de valores

www.fazenda.mg.gov.br Site da SEF:

Pelo telefone 155 do LIGMINAS

Como pagar

Em cota única, com 3% de desconto, até o vencimento

Em 3 parcelas iguais e consecutivas em 2018: janeiro, fevereiro e março

Valor mínimo para pagamento em 3 parcelas: R$ 150,00

Valores abaixo de R$ 150: somente pagamento à vista

IPVAs mais altos do Estado

Ferrari FF (2015)/ R$ 117.403,98

Ferrari F2 Berlinetta (2013)/ R$ 91.014,00

I/ Lamborghini H LP 610-4 (2014)/ R$ 59.542,38

Taxa de licenciamento

Vencimento: 02/04/2018

Valor: R$ 92,66

Fonte: Secretaria de Estado de Fazenda