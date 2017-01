Veado morre após ser atropelado na BR-365

Na tarde de domingo (29), um veado morreu após ser atropelado na BR-365, em Uberlândia. De acordo com a Polícia Militar de Meio Ambiente, que realizou o trabalho de remoção do animal na rodovia, ele foi encaminhado ao setor de Animais Silvestres do Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) ainda com vida, mas não resistiu. O animal era um veado-campeiro adulto, de 22 kg e estava com uma fratura na mandíbula e escoriações pelo corpo.