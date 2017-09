Veado invade academia em Uberlândia

Na manhã desta sexta-feira (15), a Polícia Militar de Meio Ambiente foi chamada para fazer o resgate do animal silvestre. No local os Policiais encontraram o animal escondido em um canto, debaixo do suporte de pesos. Para preservar a integridade física do animal e das pessoas presentes, o local foi isolado. Foi solicitado apoio de médicos veterinários do Setor de Animais Silvestres da Universidade Federal de Uberlândia (UFU).

Os veterinários auxiliaram na contenção do animal e, depois de uma criteriosa avaliação, concluíram que o veado estava em condições de soltura, o que será feito em uma reserva de cerrado.